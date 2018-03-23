Hublot показала умные часы Big Bang Referee за $5200

Швейцарская компания Hublot, производитель часов класса "люкс", начинает выпуск новинки - умных часов Big Bang Referee (полное название - Big Bang Referee 2018 World Cup Russia Connected Watch).

Работают часы под управлением Wear OS, используют процессор Intel Atom Z34XX, имеют 35.4-миллиметровый циферблат, AMOLED-экран с разрешением 400х400 пикселей. Часам доступны также Wi-Fi и Bluetooth.

Стоимость такого хронометра - $5200.

Выпуск новинки посвящен предстоящему чемпионату мира по футболу. Компания намерена вручить умные часы судьям чемпионата. "Судейские" версии новинки планируют оснастить специальными сенсорами, которые помогут арбитрам в их работе.

Пока партия Big Bang Referee будет ограничена - компания намерена изготовить 2018 штук. Но, если новинка понравится пользователям, Hublot рассмотрит перспективы расширения своего присутствия в этом сегменте рынка.