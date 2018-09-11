11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Идентифицировать комментаторов в интернете предлагается по номеру телефона. Это предложение вошло в проект положения о порядке предварительной идентификации пользователей интернет-ресурса, который опубликован на сайте Мининформа для общественного обсуждения, сообщает БЕЛТА.

Предложения по проекту можно направить на электронную почту: pravo@mininform.gov.by до 14 сентября.

По новой редакции закона о СМИ, который вступит в силу 1 декабря, идентификация комментаторов на форумах будет обязательной. Размещение пользователем информационных сообщений будет возможно только после его идентификации на интернет-ресурсе, которая производится с согласия пользователя на основании заключенного при регистрации учетной записи пользовательского соглашения, путем установления абонентского номера, принадлежащего пользователю. Согласие пользователя на сбор, обработку, хранение его данных, используемых владельцем интернет-ресурса при идентификации, считается полученным с момента отправки таких данных.

По проекту положения, пользователь должен сам принимать меры, препятствующие третьим лицам пользоваться созданной учетной записью.

Владелец интернет-ресурса будет вправе собирать, обрабатывать, хранить и предоставлять с соблюдением требований, определенных законодательными актами, персональные данные пользователя: фамилию, собственное имя, отчество, пол, число, месяц, год рождения, место рождения; адрес электронной почты пользователя; сведения о дате и времени размещения на интернет-ресурсе информационных сообщений и материалов, включая идентификационные сведения об абонентских устройствах пользователей (МАС-адрес, внутренние и внешние IP-адреса).

В то же время владелец интернет-ресурса обеспечивает хранение на время действия пользовательского соглашения сведений, полученных при сборе, а также принимает меры по их защите от разглашения, утраты или модификации. В случае установления владельцем интернет-ресурса фактов, подтверждающих недействительную информацию, он имеет право приостановить оказание услуг пользователю до момента устранения нарушений или аннулировать учетную запись.

В случае аннулирования учетной записи владелец интернет-ресурса обеспечивает хранение в течение шести месяцев персональной информации. Предоставлять ее он будет обязан по требованию органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность, органов прокуратуры и предварительного следствия, органов Комитета государственного контроля, Министерства информации, налоговых органов, судов в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

Пользователь интернет-ресурса имеет право в любое время расторгнуть в одностороннем порядке пользовательское соглашение, аннулировав свою учетную запись.-0-