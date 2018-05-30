Игра "S.T.A.L.K.E.R. 2" пока находится на самой ранней стадии разработки

Для будущей и долгожданной игры "S.T.A.L.K.E.R. 2" пока "не написано ни строчки кода", а разработка находится "на уровне дизайн-документов". Об этом сообщил директор стратегического департамента компании Epic Games Сергей Галенкин.

Галенкин отметил, что Сергей Григорович, директор компании GSC Game World, которая занимается разработкой шутера, анонсировал выход игры, не посоветовавшись ни с кем, и, возможно, сделал это слишком рано. Однако, как заявил представитель компании Epic Games, над игрой будет работать хорошая команда.

Напомним, что игра официально была анонсирована в середине мая 2018 года.