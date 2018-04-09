ИКАО разработает правила безопасности для полетов дронов на малых высотах

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная организация гражданской авиации (ИКАО) разработает общие правила для осуществления безопасных полетов беспилотных летательных аппаратов на малых высотах, сообщает ТАСС.

"Массовое использование дронов в ближайшее время станет для нас реальностью, и чтобы их использование было безопасным и эффективным, ИКАО начала консультативную работу, необходимую для разработки инструктивного материала по организации воздушного движения на малых высотах национальных беспилотных авиационных систем (БАС)", - сообщили в организации.

Ожидается, что в сентябре 2018 года в китайском Чэнду будет организована конференция по эгидой ИКАО. "Внимание на ней будет уделяться изучению совместно с экспертами и изобретателями новых решений, чтобы обеспечить глобальную координацию развития деятельности БАС и безопасно интегрировать систему организации воздушного движения в существующие стандартные системы организации воздушного движения", - уточнили в ИКАО.-0-