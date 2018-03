Илон Маск будет отдавать предпочтение общественному транспорту в тоннелях The Boring Company

Илон Маск рассказал об изменениях, которые он внес в концепцию компании The Boring Company, которая занимается строительством тоннелей. Такая информация размещена в аккаунте Маска в Twitter.

По словам бизнесмена, теперь предпочтение будет отдаваться не автомобилистам, а пешеходам и общественному транспорту. Он написал в социальной сети: "Мы по-прежнему планируем перевозить автомобили, но только после удовлетворения всех потребностей в персонализированном общественном транспорте. Это вопрос учтивости и честности. Если кто-то не может позволить себе машину, то его следует пропустить вперед".

Will still transport cars, but only after all personalized mass transit needs are met. It's a matter of courtesy & fairness. If someone can't afford a car, they should go first.