Илон Маск будет отдавать предпочтение общественному транспорту в тоннелях The Boring Company

Илон Маск рассказал об изменениях, которые он внес в концепцию компании The Boring Company, которая занимается строительством тоннелей. Такая информация размещена в аккаунте Маска в Twitter.
По словам бизнесмена, теперь предпочтение будет отдаваться не автомобилистам, а пешеходам и общественному транспорту. Он написал в социальной сети: "Мы по-прежнему планируем перевозить автомобили, но только после удовлетворения всех потребностей в персонализированном общественном транспорте. Это вопрос учтивости и честности. Если кто-то не может позволить себе машину, то его следует пропустить вперед".
Will still transport cars, but only after all personalized mass transit needs are met. It's a matter of courtesy & fairness. If someone can't afford a car, they should go first.— Elon Musk (@elonmusk) 9 марта 2018 г.
Также он показал видеоролик концепции тоннелей. Илон Маск рассказал, что система The Boring Company предполагает запуск тысяч станций, размером с одно посадочное место. По мнению бизнесмена, такие небольшие капсулы помогут эффекивнее справляться с потоком пассажиров. А развивать скорость эти "капсулы" будут до 200 км/ч.
Better video coming soon, but it would look a bit like this: pic.twitter.com/C0iJPi8b4U— Elon Musk (@elonmusk) 9 марта 2018 г.
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