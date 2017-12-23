Илон Маск показал родстер, на котором направится к Марсу

Основатель компаний SpaceX и Tesla продемонстрировал космобиль, который запустят к Марсу в отсеке ракеты Falcon Heavy.
Во время запуска в Tesla Roadster ("Красной машины для Красной планеты") будет играть песня Дэвида Боуи Space Oddity. Обычно в качестве грузов используют бетонные или железные блок, но Маск решил, что все это банально и нужно испробовать нечто оригинальное.
Старт Falcon Heavy планируют провести с мыса Канаверал, штат Флорида (США). Ожидают, что она сможет доставлять на орбиту более 54 т грузов. Первые испытания ракеты состоялись в начале мая на полигоне SpaceX в штате Техас.
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