Илон Маск показал родстер, на котором направится к Марсу

Основатель компаний SpaceX и Tesla продемонстрировал космобиль, который запустят к Марсу в отсеке ракеты Falcon Heavy.

Во время запуска в Tesla Roadster ("Красной машины для Красной планеты") будет играть песня Дэвида Боуи Space Oddity. Обычно в качестве грузов используют бетонные или железные блок, но Маск решил, что все это банально и нужно испробовать нечто оригинальное.

A post shared by Elon Musk (@elonmusk) on Dec 22, 2017 at 10:47am PST

Старт Falcon Heavy планируют провести с мыса Канаверал, штат Флорида (США). Ожидают, что она сможет доставлять на орбиту более 54 т грузов. Первые испытания ракеты состоялись в начале мая на полигоне SpaceX в штате Техас.