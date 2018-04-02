Илон Маск пошутил о банкротстве Tesla

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Основатель компании Tesla Илон Маск в День смеха, 1 апреля, пошутил, что его компания обанкротилась.

Молодой миллиардер, известный во всем мире своими фантастическими планами по освоению космоса, написал в Twitter: "Несмотря на все усилия заработать деньги, включая массовую распродажу пасхальных яиц, мы с грустью сообщаем, что компания Tesla абсолютно и полностью обанкротилась. Так обанкротилась, что вы не поверите".

Elon was found passed out against a Tesla Model 3, surrounded by "Teslaquilla" bottles, the tracks of dried tears still visible on his cheeks.



This is not a forward-looking statement, because, obviously, what's the point?



Happy New Month! pic.twitter.com/YcouvFz6Y1 — Elon Musk (@elonmusk) 1 апреля 2018 г.

Кроме того, Илон Маск разместил в соцсети свой снимок на фоне Tesla Model 3 с картонной коробкой, на которой написано: "Банкрот".

Между тем, как сообщает ТАСС со ссылкой на информацию NASA, компания Илона Маска SpaceX доставит на МКС груз массой 2,63 т, в том числе приборы для изучения бурь на Земле и выявления болезнетворных организмов на борту МКС. Ракета-носитель Falcon 9 с космическим грузовым кораблем Dragon стартует сегодня с пускового комплекса 40 базы ВВС на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида). Взлет запланирован на 23.30 по минскому времени. Спустя 10 минут после старта ракета достигнет заданной орбиты, развернет панели солнечных батарей и начнет движение к точке встречи с МКС, ракета должна достигнуть станции 4 апреля.

SpaceX завершила предыдущий рейс на МКС и обратно в середине января 2018 года. Это была 13-я по счету миссия по доставке запасов и материалов на орбитальный комплекс с помощью Dragon. Космический грузовик доставил на Землю материалы ряда экспериментов, в том числе образцы изготовленного в условиях невесомости оптоволокна, разработанного компанией Made in Space. Также на борту грузовика на Землю вернулись растения и живые мыши, над которыми ставили опыты.-0-