Илон Маск пошутил о банкротстве Tesla

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Основатель компании Tesla Илон Маск в День смеха, 1 апреля, пошутил, что его компания обанкротилась.

Молодой миллиардер, известный во всем мире своими фантастическими планами по освоению космоса, написал в Twitter: "Несмотря на все усилия заработать деньги, включая массовую распродажу пасхальных яиц, мы с грустью сообщаем, что компания Tesla абсолютно и полностью обанкротилась. Так обанкротилась, что вы не поверите".

Elon was found passed out against a Tesla Model 3, surrounded by "Teslaquilla" bottles, the tracks of dried tears still visible on his cheeks.



This is not a forward-looking statement, because, obviously, what's the point?



