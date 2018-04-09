Илон Маск протестирует туннель для скоростного транспорта Hyperloop

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Илон Маск заявил о своем намерении протестировать вакуумный туннель для скоростных поездов Hyperloop. Об этом владелец SpaceX сообщил на своей странице в Twitter.

Предполагается, что запущенная в туннеле капсула разовьет скорость до 500 км/ч, что примерно вдвое меньше скорости звука. Согласно предварительным расчетам, длина тормозного пути не должна превысить 1,2 км.

Илон Маск признал, что этот проект представляется ему несколько фантастичным, однако наблюдать за испытаниями будет интересно.

Hyperloop - это модель вакуумного поезда, представленная в 2013 году как совместный продукт компаний Tesla и SpaceX. Автором идеи выступил Илон Маск, предложивший перевозить пассажиров в специально оборудованных капсулах, движущихся по вакуумным тоннелям.

В октябре 2015 года Илон Маск получил официальное разрешение на строительство пробной трассы Hyperloop длиной 5 миль, проходящей по территории штата Мэриленд. Предполагается, что дорога впоследствии станет частью маршрута Вашингтон - Нью-Йорк с остановками в Балтиморе и Филадельфии.-0-