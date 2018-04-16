Индия запустит в этом году 12 космических миссий

Индийская организация космических исследований планирует запустить в текущем году еще девять космических миссий. Об этом сообщает ТАСС.

С начала года она уже запустила три летательных аппарата – на орбиту выведены спутник дистанционного зондирования Земли Cartosal-2F, спутник связи GSAT-6A и навигационный спутник IRNSS-1.

Запуски космических кораблей в этом году будут осуществляться посредством индийских ракет-носителей, а также с помощью французского носителя "Ариан".

Самым важным событием Индийская организация космических исследований считает запуск к Луне автоматической экспедиции "Чандраян-2". В ходе экспедиции "Чандраян-1", которая была осуществлена в 2008 году, к Луне был запущен только орбитальный аппарат. В составе миссии "Чандраян-2" будет и орбитальный аппарат, и посадочный модуль, который доставит на поверхность Луны первый индийский луноход.

Ранее планировалось запустить миссию к Луне в апреле этого года, однако теперь пуск перенесен на октябрь.

Луноход планируют высадить в районе Южного полюса Луны. Аппарат, который будет получать энергию от солнечной батареи, будет работать 1 лунный день – это 14 земных суток. Он должен передавать на землю снимки и информацию о лунном грунте.