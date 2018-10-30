Instagram будет показывать больше информации о пользователях

Разработчики сервиса Instagram объявили о скором обновлении приложений. В новой версии на страницах пользователей появится больше информации. Сообщается, что новая функция будет доступна аккаунтам с большим охватом.
После обновления подписчики смогут узнать дату регистрации "большого" аккаунта, а также - изменения имени за текущий год. Появится графа с данными о стране проживания хозяина профиля, а также список активных объявлений.
В текущем году сервис уже порадовал пользователей функциями визиток, быстрых ответов в личных сообщениях, а также подписок на хештеги.
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