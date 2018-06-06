Instagram может увеличить продолжительность видео с минуты до часа

В Instagram рассматривают возможность увеличения длительности видеороликов, публикуемых в социальной сети, до одного часа, сообщает ТАСС. Пока эта информация гуляет в иностранных СМИ на уровне слухов, официального подтверждения от руководства не поступало.
По сообщениям инсайдеров, компания Facebook, владеющая социальной сетью Instagram, планирует крупные изменения. Соцсеть направлена на визуальный контент и удобна для просмотра фотографий и коротких видео. Однако разработчики задумались о расширении возможностей Instagram и первым делом решили снять минутное ограничение с видеороликов.
Отмечается, что пока это существует лишь на уровне идеи, к реализации которой не приступили. Возможность снятия минутного ограничения активно обсуждается в верхах компании.
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