Instagram может увеличить продолжительность видео с минуты до часа

В Instagram рассматривают возможность увеличения длительности видеороликов, публикуемых в социальной сети, до одного часа, сообщает ТАСС. Пока эта информация гуляет в иностранных СМИ на уровне слухов, официального подтверждения от руководства не поступало.

По сообщениям инсайдеров, компания Facebook, владеющая социальной сетью Instagram, планирует крупные изменения. Соцсеть направлена на визуальный контент и удобна для просмотра фотографий и коротких видео. Однако разработчики задумались о расширении возможностей Instagram и первым делом решили снять минутное ограничение с видеороликов.

Отмечается, что пока это существует лишь на уровне идеи, к реализации которой не приступили. Возможность снятия минутного ограничения активно обсуждается в верхах компании.