Инстаграм позволит скачивать фото и видео

Команда фотосервиса Инстаграм планирует запустить аналог функции "загрузка ваших данных" в социальной сети Facebook. Об этом рассказал ресурс TechCrunch со ссылкой на представителя компании.
Пользователи Инстаграм скоро смогут скачать копию контента со своей страницы в сети – фото, видео и сообщения.
Это заявление появилось после критики в адрес сервиса на его плохую переносимость. Новый инструмент упростит переход с Инстаграм на другие сервисы без потери контента. Такой переносимости требует новый "Общий регламент по защите данных". Он вступит в силу на территории ЕС с 25 мая нынешнего года. Штраф до 20 миллионов евро – такое наказание грозит тем компаниям, которые будут уклоняться от его выполнения.
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