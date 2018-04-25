Instagram выпустил новое обновление для раздела Stories

Социальная сеть Instagram добавила новую функцию в своем разделе "Stories". Теперь в разделе можно публиковать целые галереи, нажав на специальный значок сверху в правом углу. Функция позволяет публиковать до десяти материалов за раз.

До этого сервис позволял выбирать по одной фотографии или видео и публиковать все по отдельности. Теперь же стал возможен более быстрый и удобный способ. Пользователь сможет самостоятельно выбирать порядок, в котором будут показываться посты, а также добавлять к каждому стикеры и гифки.

Пока нововведение доступно лишь для пользователей Android. Но разработчики обещают, что в ближайшие две недели функцией смогут воспользоваться и все остальные.