Instagram запустит функцию, которая покажет, сколько времени вы проводите в социальной сети

На днях стало известно, что разработчики Instagram в ближайшие недели планируют внедрить в социальную сеть новую функцию. Предполагается, что она будет показывать, сколько времени человек проводит в социальной сети.

Новинка получила название "Usage Insight". Известно, что сейчас функцию всячески тестируют, чтобы вскоре сделать активной для всех пользователей Instagram. Она будет предоставлять данные о количестве времени, проводимого пользователем в социальной сети. Более конкретные детали нововведения пока не разглашаются.