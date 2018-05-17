Instagram запустит функцию, которая покажет, сколько времени вы проводите в социальной сети

На днях стало известно, что разработчики Instagram в ближайшие недели планируют внедрить в социальную сеть новую функцию. Предполагается, что она будет показывать, сколько времени человек проводит в социальной сети.
Новинка получила название "Usage Insight". Известно, что сейчас функцию всячески тестируют, чтобы вскоре сделать активной для всех пользователей Instagram. Она будет предоставлять данные о количестве времени, проводимого пользователем в социальной сети. Более конкретные детали нововведения пока не разглашаются.
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