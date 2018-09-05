5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интерактивная выставка для детей "Вселенная интернета" пройдет в Национальной библиотеке Беларуси, сообщили БЕЛТА организаторы.

В официальном открытии 7 сентября примут участие министр образования Игорь Карпенко, директор Главного информационно-аналитического центра (ГИАЦ) Минобразования Павел Лис, представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси Рашед Мустафа Сарвар и генеральный директор компании МТС Владимир Карпович.

Выставка рассчитана на школьников и состоит из шести интерактивных зон. Они посвящены истории интернета, правилам поведения, безопасному контенту и защите личной информации. В игровой форме дети научатся пользоваться антивирусными программами, генерировать сложные пароли, узнают, какую информацию можно размещать в социальных сетях и как избежать кибербуллинга.

Для посетителей "Вселенная интернета" будет работать бесплатно с 10 сентября. Для этого необходимо будет зарегистрироваться на сайте проекта.

Проект реализован компанией МТС при поддержке Министерства образования Беларуси, ГИАЦ, ЮНИСЕФ.-0-