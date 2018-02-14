Минсвязи о модернизации "последней мили", тарифах на звонки и перспективах 5G

Беларусь сегодня на 32-м месте в мире по развитию информационно-коммуникационных технологий. Являясь лидером в СНГ и опережая в рейтинге ряд европейских стран, Беларусь ставит амбициозную задачу попасть в топ-30. Чтобы повысить индекс ИКТ-продвинутости, запущена госпрограмма развития цифровой экономики и информационного общества до 2020 года. Оправдывает ли себя внедрение оптоволоконных сетей и 4G, какие технологии Минсвязи намерено развивать в первую очередь, что будет с ценами на услуги связи и какие цифровые инициативы Беларусь продвигает в Евразийском экономическом союзе, в интервью БЕЛТА рассказал министр связи и информатизации Сергей Попков.

- Сергей Петрович, с какими итогами Министерство связи и информатизации завершило 2017 год?

- В целом год был успешным, все прогнозные показатели по министерству и подведомственным предприятиям выполнены.

Дальнейшее развитие получила IMS-платформа оператора "Белтелеком", когда по одной абонентской линии есть возможность получать несколько услуг - фиксированную телефонную связь, интернет, телевидение IPTV, управлять системой датчиков (так называемая концепция "умного дома"). Таким образом, сегодня затратный механизм строительства абонентских линий значительно сократился. Если раньше линии связи нужно было строить под каждую услугу, то сегодня в одну абонентскую линию мы закладываем ряд услуг. К IMS-платформе уже подключены почти 2,5 млн абонентов.

Продолжается развитие пассивных оптических сетей, что позволяет внедрять новые услуги, повышать скорость доступа в интернет. Быстрые темпы внедрения сетей по технологии GPON позволяют оказывать услуги передачи данных на скорости до 100 Мбит/с. Количество абонентов, подключенных по технологии GPON, за 2017 год увеличилось на 610 тыс. до 1,7 млн абонентов. К концу 2018 года GPON будет в каждой многоэтажке в областных и районных центрах. В середине 2019 года мы завершим эту работу в Минске. 2019 год будет эпохальным - мы практически закончим модернизацию так называемой "последней мили", то есть абонентской линии до квартиры абонента.

Кроме того, активно строим оптические линии связи для реализации концепции электронного образования и электронного здравоохранения. В школах мы закончим эти работы в 2019 году, в медицинской сфере - в 2020-м.

Количество абонентов телевещания за 2017 год увеличилось на 190 тыс. и по данным на 1 января 2018-го составило более 3,5 млн абонентов, из них абонентов IPTV - 1,724 млн, кабельного ТВ - 1,79 млн.

Если оценить цифры развития сотовой связи, то уже несколько лет мы имеем насыщенный рынок, количество абонентов колеблется в районе 11,4 млн. Значительного изменения этой цифры не предвидится, рынок в целом сформировался. Сотовой электросвязью охвачено 98,2% территории страны, на которой проживает 99,9% населения.

Широкополосным доступом в интернет в Беларуси пользуются около 10,3 млн абонентов. Насчитывается порядка 3,1 млн абонентов и пользователей стационарного и порядка 7,2 млн абонентов мобильного ШПД. Показатель "доля населения, пользующегося интернетом" - один из главных в госпрограмме развития цифровой экономики. По данным выборочного обследования Белстата, 70% интернет-пользователей ежедневно пользуются интернетом, наличие персональных компьютеров в домашних хозяйствах за последние пять лет увеличилось более чем в два раза (с 44 до 96 на 100 домашних хозяйств).

- Насколько востребована у белорусов связь 4G?

- В стране создан инфраструктурный оператор "Белорусские облачные технологии" (beCloud), который на равных условиях предоставляет операторам возможности для оказания абонентам услуг связи четвертого поколения.

Операторы МТС и life сегодня уже развивают услуги на базе сетей четвертого поколения, velcom находится в стадии решения данного вопроса.

Доступ к 4G сегодня есть в Минске, во всех областных центрах и крупных районных центрах. До конца 2018-го технология LTE придет в населенные пункты с численностью населения от 50 тыс. человек. В 2018-2019 годах планируется установить еще порядка 630 базовых станций, что позволит предоставить доступ к единой сети LTE более 76% населения Беларуси. Фактически к концу 2018-го - в первой половине 2019 года мы закончим масштабное развертывание сети четвертого поколения.

Международный союз электросвязи подтвердил, что к концу 2018 года приступит к тестовым испытаниям стандарта связи пятого поколения. Мы будем готовы для развития сетей сотовой связи на базе 5G. Технология 5G предназначена для передачи большого объема данных на высоких скоростях. Но надо понимать, что сети пятого поколения в большей степени нужны для оказания услуг для экономики, промышленного сектора. Это обеспечение общественной безопасности, развитие мобильного телевидения, интернета вещей, передача больших данных. Что касается граждан, то, вероятнее всего, процент пользователей 5G будет не таким большим. 4G в большей степени обеспечит потребности наших граждан в высоких скоростях.

- Каких изменений стоит ждать в плане стоимости услуг связи? Есть ли резервы для снижения стоимости межсетевых звонков?

- Резервы, конечно, есть. Хотя по большому счету предприятия связи сделали большую работу по снижению издержек.

Вопросы повышения тарифов в стадии рассмотрения, решение будет приниматься совместно с Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Если и будут изменения, то пока я не могу их анонсировать, поскольку окончательное решение не принято.

Но тарифы могут подниматься в процентном соотношении не выше темпов инфляции, возможно, и до темпов инфляции не дойдет. То есть значительного повышения не просматривается, и нет необходимости этого делать. До уровня возмещения мы будем предлагать довести регулируемые тарифы, в первую очередь, на фиксированную связь и почтовые отправления.

Но еще раз повторю - о повышении на больший процент, чем темп инфляции, даже и разговоров не может быть.

- Каков сейчас внешний интернет-шлюз Беларуси? На ваш взгляд, целесообразно ли сегодня появление третьего оператора внешнего интернет-трафика?

- Сегодня у нас два оператора внешнего интернет-трафика - Национальный центр обмена трафиком и "Белтелеком". Они обеспечивают пропуск трафика в западном и восточном направлениях через российские хабы и Франкфурт-на-Майне. Общая суммарная мощность шлюза за 2017 год увеличилась на 140 Гбит/с до 1 240 Гбит/с, в зависимости от потребности мы имеем все технологические мощности, чтобы ее еще увеличить. Пиковая нагрузка у нас примерно 800-900 Гбит/с, естественно, свои особенности имеет новогодняя нагрузка.

Два оператора вполне успешно справляются с поставленными задачами, без всяких ограничений предоставляя услуги операторам электросвязи. Создавать третьего оператора мы не видим необходимости.

- Как Минсвязи готовится к проведению Евроигр-2019? Рассматривается ли возможность запуска бесплатной Wi-Fi-сети в Минске во время соревнований?

- Вопросы по обеспечению связью участников и гостей Евроигр уже решаются. Спортивные объекты, где будут соревнования и тренировки, фан-зоны, Студенческая деревня, гостиницы, пресс-центр будут обеспечены всем необходимым для качественного оказания услуг связи, в том числе будет и доступ к Wi-Fi.

В общежитиях Студенческой деревни, где на время Евроигр будут размещены спортсмены и спортивные делегации, планируется модернизация технической возможности оказания бесплатных услуг доступа к интернету через Wi-Fi во всех жилых помещениях. Внимательно посмотрим и на фан-зоны, где могут быть десятки тысяч людей, естественно, там связь должна работать без перебоев. Практически все гостиницы, рестораны и кафе уже давно бесплатно предоставляют своим клиентам возможность Wi-Fi-доступа. Возможность воспользоваться Wi-Fi будет и у посетителей главной арены состязаний - на стадионе "Динамо" предусмотрено размещение 292 точек доступа.

Сегодня с Мингорисполкомом проводим работу по организации Wi-Fi-доступа в автобусном парке. Серьезная работа идет по мобильной связи и интернету в Минском метрополитене. Три мобильных оператора заключили соответствующее соглашение, по согласованию с метрополитеном они обеспечат в течение 2018 года - начале 2019-го технические решения для доступа в интернет - в первую очередь в тоннелях, чтобы интернет был, что называется, без разрывов.

Продолжается работа в пограничных пунктах пропуска, на автомобильных и железнодорожных магистралях - к концу 2018 года проведем оптимизацию, расширение сетей сотовой связи на этих транспортных коридорах.

Предоставление услуг сотовой связи сейчас возможно на основных железнодорожных направлениях: Брест-Минск-Орша, Брест-Пинск-Мозырь-Гомель, Гудогай-Минск-Гомель, Витебск-Орша-Могилев-Жлобин. Мобильными операторами вместе с Белорусской железной дорогой проводится комплекс организационно-технических мероприятий, чтобы улучшить качество связи вдоль основных железнодорожных путей, а также обеспечить доступ к Wi-Fi внутри вагонов. Данный комплекс мероприятий предусматривает дополнительную установку 34 базовых станций сотовой подвижной электросвязи. Работы планируется завершить до начала Евроигр-2019.

- На какой сейчас стадии разработка портала открытых данных?

- Сегодня мы отрабатываем нормативную базу для создания портала открытых данных: какие ведомства и какую информацию должны предоставлять. Проведены предпроектные исследования спроса на открытые данные ее потенциальными потребителями. Результаты показали, что наибольшим спросом пользуются сведения экономического сектора, что соответствует мировой тенденции и объяснимо на первых этапах внедрения проекта. Данные этой категории востребованы бизнес-сообществом, которое наиболее активно в интернет-среде. Однако после прохождения начальной стадии работы портала распределение показателя востребованности частично может меняться в пользу данных других секторов: сельского хозяйства, торговли, недвижимости, жилищно-коммунального хозяйства и других.

Мы готовы провести открытый конкурс на разработчика технологического решения. До конца года де-факто портал будет работать и постоянно обновляться в зависимости от потребностей граждан и бизнеса, как это делается во всем мире.

- Какие возможности для сферы ИКТ дает декрет №8 "О развитии цифровой экономики"?

- На самом деле, достаточно широкие возможности. Разделить ИКТ и IT-отрасль даже теоретически невозможно. В стране созданы мощные технологические ресурсы на базе ИКТ, которые в том числе потребляет и наша IT-отрасль. Это взаимосвязанный процесс, и изменения, которые сегодня есть в декрете №8, отразятся в целом на развитии экономики нашей страны.

Наша задача - привлечь в страну серьезных игроков на рынке IT-разработок, удержать молодых специалистов, разработчиков, чтобы они работали в Беларуси. С принятием декрета созданы максимально благоприятные условия для развития IT.

- После принятия в Беларуси декрета №8 стали активнее говорить о цифровой трансформации и в Евразийском экономическом союзе. На ваш взгляд, какие ИКТ-проекты сегодня нужны ЕАЭС?

- Главами государств ЕАЭС утверждена цифровая повестка, и мы находимся в стадии ее реализации. Естественно, где-то продвинулись серьезно, а где-то еще есть вопросы, требующие ускорения для построения единого информационного пространства стран ЕАЭС.

У каждой из стран есть свои наработки. Беларусь серьезно продвинулась в развитии ИКТ, в рейтинге ООН по готовности к электронному правительству страна находится на 49-м месте. Кажется, что это вроде далековато, но впереди нас страны с гораздо более развитой экономикой. Беларусь вошла в топ-20 стран с самыми удобными электронными госуслугами. Хотя нам еще есть кого догонять.

Сейчас задача - консолидировать усилия всего ИКТ-сообщества по реализации общей цифровой повестки. На площадке ЕАЭС Беларусь инициирует развитие системы безбумажной торговли как одного из основных элементов оптимизации внешней торговли, повышения экспортного потенциала всех стран союза.

Разработан формат представления инициатив в Евразийскую экономическую комиссию. Сейчас создаются центры компетенций, чтобы проработать эти инициативы и вычленить то, что даст серьезный толчок в дальнейшем продвижении цифровой повестки. Не просто инициатива ради инициативы, а именно то, что нужно сегодня и создает базис для дальнейшего развития. Какие инициативы будут выбраны для реализации, станет ясно к концу первого полугодия.

- Какие проекты в области информационно-коммуникационных технологий планируете реализовать в Беларуси в 2018 году?

- Дальнейшее развитие сферы ИКТ будет идти в рамках выполнения госпрограммы по построению цифровой экономики, 2018-й - базовый год, когда уже будут видны контуры окончания пятилетки. Фундамент мы заложили в предыдущие два года, сейчас нужна активная работа для достижения поставленных целей.

В этом году мы продолжим работу по модернизации "последней мили", технологического парка телефонных станций, построению и развитию сетей связи четвертого поколения. С выходом стандарта пятого поколения связи будем готовы оказывать услуги 5G.

Дальнейшее развитие получит цифровое телевидение. Глава государства поручил до 7 ноября 2018 года перейти на HD-формат. Эта задача сегодня в стадии реализации, и к этому сроку поручение будет выполнено.

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