IT-форум "Цифровое образование: инвестиции в будущее" пройдет в Витебске 4 октября

3 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. IT-форум "Цифровое образование: инвестиции в будущее" пройдет в Витебском государственном университете имени П.Машерова 4 октября, сообщили корреспонденту БЕЛТА в вузе.

На форум приедут около 120 участников из Беларуси и России. Кроме экспертов на него приглашены руководители отделов образования Витебской области, представители власти, специалисты предприятий северного региона, а также преподаватели, аспиранты и магистранты ВГУ. Спикерами станут представители нескольких компаний в сфере информационных технологий.

Эксперты в IT-отрасли расскажут о различных решениях Microsoft для образовательных учреждений и коммерческого сектора. Планируется, что компания "Фуджицу" представит PalmSecure ID Access PSN900 - устройство для контроля физического доступа, времени и посещаемости. Новинка предназначена для аутентификации личности с помощью технологии бесконтактного сканирования рисунка вен ладони. Расскажут участникам и об информационной безопасности, а также защите от современных киберугроз.

Во второй части форума запланирован круглый стол, где обсудят, какими цифровыми компетентностями должен обладать современный педагог и какие существуют проблемы в применении информационных технологий. Во время форума будет работать тематическая выставка.

Организаторами мероприятия выступили ВГУ имени П.Машерова и главное управление по образованию облисполкома при поддержки ООО "Айтико", "МУК-Компьютерс", ИООО "Майкрософт Софтвер Бел" и Check Point.-0-