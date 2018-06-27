"ИТ-ГРАД" запустил корпоративную облачную площадку в Республике Беларусь

Вслед за открытием филиала группа компаний "ИТ-ГРАД" запустила новую облачную площадку в Республике Беларусь. Облачная инфраструктура провайдера, построенная с использованием лучших в своем классе решений, размещается в республиканском центре обработки данных (РЦОД) BeCloud, сертифицированным Uptime Institute по уровню надежности Tier III, не имеет единой точки отказа и позволяет гарантировать высокий коэффициент доступности услуг.

"Есть все основания полагать, что с выходом "ИТ-ГРАД" – одного из крупнейших в России IaaS-провайдеров – на рынок Республики Беларусь существенным образом улучшится положение дел, поскольку решения, предлагаемые нашей компанией, отсутствуют в продуктиве у конкурентов. Это позволит решить наболевшие и актуальные задачи клиентов. Теперь крупные заказчики, давно проявляющие интерес к корпоративному облаку, смогут строить облачную инфраструктуру с гарантированно высоким уровнем надежности и безопасности", – отмечает Сергей Чуканов, директор по развитию ГК "ИТ-ГРАД".