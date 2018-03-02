Jaguar показал конкурента Tesla Model X

Как сообщает портал The Verge, компания Jaguar Land Rover выпустила электромобиль. Некоторые СМИ уже окрестили полноприводный Jaguar I-Pace конкурентом "Тесла". Стоит также отметить, что это первый электрокроссовер, выпущенный автопроизводителем, ранее занимавшимся производством классических машин.

Согласно заявленным техническим характеристикам, мощность I-Pase составляет 394 л.с., а время разгона до 100 км/ч составляет не более 4,5 сек. Такие характеристики достигнуты за счет двух электродвигателей, по одному на каждую ось. Что касается батареи, то ее объем составляет 96 кВт/ч и в среднем заряда должно хватать на 400 км.

Заряжаются аккумуляторы относительно быстро. Так, для того чтобы "заправиться" на 80% потребуется всего 40 минут. Впрочем, речь идет о терминалах с мощностью 100 кВт. Но учитывая, что пока более распространены зарядные станции на 7 киловатт, время зарядки аккумулятора электромобиля займет около 10 часов.

Сколько будет стоить электрокроссовер пока не известно. В Jaguar land Rover обещают сообщить цену во время Женевского автосалона. Кроме того, в компании планируют полностью перейти на производство электромобилей, начиная с 2020 года.