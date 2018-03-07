"Яндекс" переносит свой сервис, связанный с фотографиями

Интернет-портал Yandex объявил об изменениях, касающихся своего сервиса "Яндекс.Фотки", открытого в 2007 году. Сообщается о практически полном закрытии сервиса в связи с его низкой посещаемостью.
На 27 апреля намечен перенос контента на "Яндекс.Диск", который обещают сохранить. В нем можно будет редактировать, составлять альбомы и делиться фотографиями с другими пользователями.
В течение последних шести месяцев на "Яндекс.Фотки" заходили лишь 5% тех, кто имеет аккаунт на Yandex. При этом большинство пользователей использует "Яндекс.Диск", загружая туда в сто раз больше фотографий.
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