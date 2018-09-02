Япония планирует запустить спутники для наблюдения за космическим мусором

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Японии хотят вывести на орбиту группу спутников для наблюдения за космическим мусором. Об этом сообщает газета Yomiuri.

Запуски спутников планируется осуществить с 2024 по 2028 годы. А до этого японские специалисты хотят наладить технологию обнаружения мусора и передачи информации на Землю. Япония опасается столкновения своих спутников с обломками ракет и других аппаратов, которые продолжают находиться на орбите.

После создания группы спутников наблюдения они займутся сбором информации о движении космического мусора и при опасности передавать сигнал в центр управления на Земле. Там будут принимать решение об изменении траектории движения аппарата на орбите, исходя из реальности угрозы столкновения.

По оценкам экспертов, на околоземной орбите находится около 150 млн деталей и фрагментов, оставшихся в космосе после запусков спутников и других аппаратов. Исследования показали, что столкновение с такого рода мусором может повредить антенны, солнечные панели и другое оборудование на спутниках.-0-