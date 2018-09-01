Японская компания планирует осуществлять коммерческие полеты в космос к 2023 году

Японская компания PD AeroSpace ведет разработку многоразового космического корабля, который будет доставлять туристов в космос на коммерческой основе. Как отмечает агентство Kyodo, компания предполагает начать реализацию программы космического туризма к 2023 году.

Космический корабль, который разрабатывает компания, по форме напоминает самолет, который будет способен доставлять пассажиров на высоту в 110 км. Он будет вмещать 6 пассажиров и двух пилотов. Стоимость билета составит примерно $153 тыс.

Специалисты компании уже тестируют прототип будущего корабля. Пребывание в космосе будет недолгим, но пассажиры смогут почувствовать невесомость и взглянуть со стороны на нашу планету.

Использование космического корабля, взлетающего с аэродрома, по замыслу специалистов компании, должно сократить расходы по сравнению с созданием ракет классического типа.