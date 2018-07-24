Японские автокомпании к 2050 году будут производить только электромобили и гибриды

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Японские производители автомобилей намерены к 2050 году полностью отказаться от продукции с бензиновыми и дизельными двигателями, при этом они будут продавать по всему миру исключительно электромобили и машины с гибридными установками. Об этом говорится в стратегии, утвержденной министерством экономики, торговли и промышленности страны, сообщает ТАСС.

Правительство Японии постановило к 2050 году сократить выбросы вредных газов японскими автомобилями на 80% по сравнению с показателями 2010 года. С этой целью руководство страны намерено добиться того, чтобы каждый продаваемый в мире японский автомобиль был либо электромобилем, либо гибридом, либо автомобилем с двигателем на топливных элементах. Согласно заявлению министерства экономики, в ближайшие десятилетия Япония будет активно развивать передовые технологии создания двигателей и аккумуляторов. Таким образам страна внесет свой вклад в реализацию Парижского соглашения по климату.

"Долгосрочная цель, которую мы поставили перед собой, заключается в распространении электромобилей по всему миру и внесении вклада в задачу по ликвидации выбросов парниковых газов в глобальном масштабе", - подчеркнул глава экономического ведомства Хиросигэ Сэко.

Ранее стало известно, что крупнейшая в Японии автомобилестроительная корпорация Toyota Motor планирует к 2025 году полностью прекратить выпуск автомобилей с бензиновыми или дизельными двигателями. Такую же цель намерена реализовать к 2030 году японская компания Mazda.-0-