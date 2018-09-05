5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/ Японские ученые проведут испытания первого в мире "космического лифта", сообщает сайт научно-технических новостей Phys.org.

На следующей неделе с помощью ракеты H-2B на орбиту будет отправлен прототип "космического лифта".

Прототип лифта маленький: 6 см в длину, три - в ширину и высоту. Он будет перемещаться по кабелю, натянутому между двумя спутниками. Движение моторизированного "лифта" будет контролироваться установленными на аппаратах камерами.

"Космический лифт" предназначается для доставки грузов в космос без использования ракет. Японская строительная компания Obayashi, которая занимается проектом, изучает и другие способы создания собственного "космического лифта", но уже для размещения туристов в космосе к 2050 году. Компания заявила, что может использовать углеродные нанотрубки, которые более чем в 20 раз прочнее стали, чтобы построить трос длиной 96 тыс.км.-0-