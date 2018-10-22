Японский космический аппарат с белорусскими экранами отправился изучать Меркурий

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Многослойные электромагнитные экраны, созданные учеными Научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по материаловедению, установлены на борту японского космического аппарата Mercury Magnetospheric Orbiter, который участвует в исследовательской миссии BepiColombo. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

В ночь с 19 на 20 октября с космодрома Гвианского космического центра во Французской Гвиане успешно стартовала европейская ракета-носитель тяжелого класса Ariane-5. В космос она вывела аппараты исследовательской миссии BepiColombo, которая подготовлена Европейским космическим агентством (ESA) совместно с Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA) для изучения Меркурия. Электромагнитную совместимость приборов внутри научного комплекса, в состав которого входит высокоточный магнитометр, на японском космическом аппарате Mercury Magnetospheric Orbiter обеспечивают разработанные и изготовленные в НПЦ НАН Беларуси по материаловедению многослойные электромагнитные экраны.

Экраны обеспечивают высокоэффективную защиту микроэлектронных приборов и аппаратов авиационного и космического назначения от воздействия электромагнитных излучений. Электромагнитные и ионизирующие излучения являются одними из основных дестабилизирующих факторов, воздействующих на функциональное оборудование ракетно-космических, авиационных и наземных комплексов изделий двойного и специального назначения.

Белорусские ученые участвуют в международном космическом проекте по исследованию Меркурия совместно с Институтом космических исследований Российской академии наук.

Как сообщается, полет продлится чуть более 7 лет. Прибытие в район Меркурия ожидается в декабре 2025 года. Ученые ожидают, что обе станции смогут проработать в окрестностях Меркурия как минимум год.

Программа BepiColombo выполняется с 2008 года совместными усилиями ESA и JAXA. В числе основных целей проекта - изучение состава поверхности Меркурия и окружающего его пространства, оценка геологической истории развития планеты, изучение химического состава поверхности планеты и ее внутренней структуры, а также анализ происхождения магнитного поля и исследование его взаимодействия с солнечным ветром. Стоимость реализуемого проекта - 350 млн евро.-0-