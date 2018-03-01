Японский зонд впервые сфотографировал астероид Рюгу между Землей и Марсом

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Японский космический зонд Hayabusa-2 впервые снял конечный пункт своего полета - астероид Рюгу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

Отмечается, что зонд Hayabusa-2 успешно отослал снимки на Землю за 300 млн км.

Астероид Рюгу находится между Землей и Марсом. Зонд Hayabusa-2 запустили к нему еще в декабре 2014 года. Сейчас космический аппарат приближается к астероиду со скоростью 1260 км/ч. Ожидается, что он прибудет к цели путешествия летом 2018 года. Зонд должен совершить посадку на Рюгу, взять образцы пород и вернуться на Землю.

Специалисты надеются найти на астероиде следы органических веществ, что может помочь в разгадке тайны распространения жизни во Вселенной.

В мае 2003 года зонд Hayabusa-2 отправился к астероиду Итокава, удаленному от Земли на 336,5 млн км.-0-