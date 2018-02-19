Японцы представили эластичный дисплей, который можно приклеить на тело

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалисты Токийского университета создали сверхтонкий эластичный светодиодный дисплей, который способен приклеиваться к человеческой коже, сообщает ТАСС.
Экран, напоминающий пластырь размером 6 на 10 см, имеет толщину 1 мм. По словам ученых, дисплей не причиняет никаких неудобств пользователю, даже если его прикрепить на подвижный участок тела, например, на кисть руки. Уникальная разработка позволяет читать текстовые сообщения и смотреть видео в любое время.
Глава исследовательской группы профессор Такао Сомэй выразил надежду, что массовое внедрение подобных устройств упростит доступ людей к информации и позволит улучшить качество повседневной жизни.-0-
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