Jeep к 2022 году выпустит самый маленький кроссовер

Руководство компании сообщило о разработке компактной модели кроссовера.

Компания Jeep подтвердила планы выпустить самый маленький кроссовер к 2022 году. Первые изображения нового автомобиля 1 июня опубликованы на портале Autocar. Вероятно, что при проектировании новинки будет использована та же платформа, что и в Fiat Panda последнего поколения. Остальные технические характеристики модели производителем не разглашаются. Автомобиль будет представлен на рынке Европы и южноамериканских стран.