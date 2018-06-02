Jeep к 2022 году выпустит самый маленький кроссовер

Руководство компании сообщило о разработке компактной модели кроссовера.
Компания Jeep подтвердила планы выпустить самый маленький кроссовер к 2022 году. Первые изображения нового автомобиля 1 июня опубликованы на портале Autocar. Вероятно, что при проектировании новинки будет использована та же платформа, что и в Fiat Panda последнего поколения. Остальные технические характеристики модели производителем не разглашаются. Автомобиль будет представлен на рынке Европы и южноамериканских стран.
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