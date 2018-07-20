Канадские ученые создали плащ-невидимку

Мечта любого фаната Гарри Поттера стала реальностью. Ученые Канады смогли сделать мантию, которая делает человека невидимым.

Так, эксперты Монреальского национального института научных исследований выяснили, что секрет плаща-невидимки состоит из манипуляций со светом. Открытие прячет лучи и предметы от глаз с помощью особенной передачи энергии. Это работает, потому что глаза человека не могут видеть все частоты электромагнитного спектра.

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