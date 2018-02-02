Кэнъитиро Ёсида назначен президентом Sony

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания Sony сообщила, что 58-летний Кэнъитиро Ёсида назначен ее президентом и исполнительным директором. Нынешний глава Кадзуо Хираи займет пост председателя совета директоров компании. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что Кэнъитиро Ёсида и Кадзуо Хираи приступят к обязанностям на новых должностях с 1 апреля.

"Господин Ёсида совмещает в себе стратегический подход и безудержную целеустремленность для достижения поставленных задач", - заявил Кадзуо Хираи. Новый президент Sony отметил, что продолжит курс на проведение реформ для повышения конкурентоспособности компании.

Кадзуо Хираи занимал пост президента японской компании по производству электроники с 2012 года, с 2015 года Кэнъитиро Ёсида был его заместителем.-0-