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Лукашенко: Витебской области пора подниматься за счет собственных ресурсов
Лукашенко поздравил Эммерсона Мнангагву с избранием на должность Президента Зимбабве
В Миорах планируют построить медцентр с немецкими инвестициями и технологиями
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Беларусь и Франция проведут осенью в Минске совместный бизнес-форум
Беларусь и Чехия подтвердили готовность к дальнейшей активизации политического диалога
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Беларусь обсудила с Ганой экспорт услуг в сфере образования и медицины
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Экономика
Белорусские аграрии намолотили более 3 млн т зерна
Эксперты Всемирного банка положительно оценили меры по либерализации строительной сферы в Беларуси
Белорусские предприятия могут быть включены в перечень поставщиков для компании John Deere
Россельхознадзор завершил инспекцию белорусских производителей шампиньонов
В Беларуси расширен перечень действий, относящихся к экономической концентрации
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Знаменитые воздухоплаватели помогли hoster.by совершить облачную сделку
В белорусские школы 1 сентября придут более 100 тыс. первоклассников
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Электроэнергию по льготным тарифам в I полугодии оплачивали 82,5% белорусских семей
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В минском метро изменили условия списания денег при оплате банковской картой
Около 70% площадей зерновых убрано в Гродненской области
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Под Вороново перевернулся и сгорел автомобиль
Смертельное ДТП в Орше: микроавтобус не уступил дорогу мопеду
В Городокском районе 79-летний пенсионер шесть дней блуждал в лесу
Дело о нападении с ножом на супругов в Кобрине передано в прокуратуру
Первый зампредседателя правления Белкоопсоюза приговорен к 7 годам лишения свободы
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"Белтелеком" подключил 2 млн абонентов к технологии GPON
Разработку IT-платформы II Европейских игр обсудили на заседании оргкомитета
В мире
Число погибших при пожаре в Сочи увеличилось до 10
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В Нью-Дели из мастерской по изготовлению париков похитили 200 кг волос
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Число погибших при взрыве в Афганистане возросло до 25 человек
Культура
В Беларуси на детском "Евровидение-2018" выступят представители 20 стран
Камамбер, ананас и три магнитика - райдеры артистов фестиваля Viva Braslav
Выставка Виктора Альшевского "Точка отсчета" откроется 7 сентября в НХМ
Праздник корейской культуры 19 августа пройдет в Верхнем городе Минска
Дом дружинника X века нашли археологи возле Гольшан
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Футболисты минского "Динамо" разгромили словацкий ДАК и вышли в 3-й квалификационный раунд Лиги Европы
Егор Герасимов сумел взять лишь два гейма у Хуана Мартина дель Потро в 1/4 финала турнира в Мексике
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Брестское "Динамо" пробилось в 3-й раунд квалификации Лиги Европы
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Президент
Белорусские аграрии намолотили более 3 млн т зерна
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Налоговый кодекс: что изменится с 2019 года
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Железная удача: Виктор Гавриловец из Гомеля выиграл квартиру в Минске!
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00:34
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В Чехии на крыше гаража появился трамвай
00:08
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В аэропорту Хельсинки в самолете с пассажирами произошло задымление
23:34
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Спасатели в Сочи ищут детей, унесенных рекой
22:59
В мире
Крис Рок сыграет в четвертом сезоне "Фарго"
22:32
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В МИД России представили первые итоги расследования убийства журналистов в ЦАР
21:19
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Следствие не смогло установить мотив стрелка из Лас-Вегаса
21:12
В мире
Минюст и агентства ООН в Беларуси будут сотрудничать в развитии медиации
20:38
Общество
На белорусской сцене поставили "Сон в купальскую ночь" по пьесе Шекспира
20:12
Культура
Сборная Беларуси по пляжному футболу победила на старте домашнего этапа Евролиги
19:56
Спорт
В Нью-Дели из мастерской по изготовлению париков похитили 200 кг волос
19:52
В мире
Боевики атаковали 12 школ в Пакистане
19:34
В мире
Беларусь ознакомится с опытом Германии по защите персональных данных
19:13
Общество
В Беларуси усовершенствуют систему госзакупок медтехники
18:51
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Известный шампанист Джером Баррет высоко оценил качество продукции Минского завода игристых вин
18:47
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18:02
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Медики нашли устойчивые к антисептикам бактерии
17:58
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17:56
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В Беларуси ограничено купание в 46 зонах отдыха, запрещено в девяти
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Налоговый кодекс: что изменится с 2019 года
Колумнисты
Дмитрий Шамко
Главная привилегия – служба Отечеству
Мнения
Тамара Красовская
На местах взят хороший старт по реализации декрета о содействии занятости
Мнения
Владимир Кравцов
Приемы граждан дают возможность узнать актуальные в регионах проблемы
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РЕПОРТАЖ: Лисички от Br7 за кг, черника от Br5 - легко ли заработать на грибах и ягодах
Куда пойти в выходные: два праздника национальных культур, фитнес на крыше и "Рыцарский фест"
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В Беларуси на детском "Евровидение-2018" выступят представители 20 стран
На белорусской сцене поставили "Сон в купальскую ночь" по пьесе Шекспира
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В мире
Число погибших при пожаре в Сочи увеличилось до 10
В Нигерии при крушении лодки погибли более 20 человек
В аэропорту Хельсинки в самолете с пассажирами произошло задымление
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Владимир Карпович,
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26 июня
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Артем Юшкевич
3 августа
Либерализация условий ведения бизнеса в строительстве
Пресс-конференция
Ольга Королькова,
Татьяна Парейко
30 июля
Новый антимонопольный закон: подробности
Онлайн-конференция
Александр Сабодин
26 июля
Инвестиции на рынке Форекс: как приумножить капитал
Брифинг
Игорь Фисенко,
Андрей Молчан,
Дмитрий Калистратов,
Вадим Заборонок,
Кузьма Лесняк,
Филипп Гулый
25 июля
Об увеличении срока безвизового пребывания для иностранцев в Беларуси
Онлайн-конференция
Павел Демешко,
Олег Барановский,
Святослав Бринкевич
20 июля
Возможности и потенциал развития ядерной медицины в Беларуси
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ТРИ «С»: силач, самогон и самосвал
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Экономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
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Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
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Беларуская Думка
Михаил МЯСНИКОВИЧ. Потенциал сотрудничества
Сергей ЧИЖИК. Равные среди равных
Дзмітрый ЯЦЭВІЧ. Бясцэнны скарб беларускага народа
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