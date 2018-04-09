Киберспортивная команда ФК "Динамо-Брест" стала победителем турнира МЭТА`18 в дисциплине Dota 2, сообщил корреспондент БЕЛТА.
В минувшее воскресенье культовый компьютерный клуб "Тарантул" привлек внимание всего киберспортивного сообщества Беларуси: именно там проходил турнир МЭТА`18 в дисциплине Dota 2. 8 команд-участниц, среди которых были как приглашенные, так и победители онлайн-квалификаций, разыграли скромный, по меркам мирового киберспорта, призовой фонд в $1500.
Пока игроки сражались в онлайне, у зрителей была прекрасная возможность все наблюдать на большом экране в холле, разместившись в удобных креслах-мешках и специальных игровых стульях, предоставленных партнерами мероприятия.
Турнир обошелся без локальных сенсаций и в финале оказались две сильнейшие команды страны: Nemiga и The Brestomans. По итогу противостояния последние получили титул чемпионов Беларуси. Помимо денежных призов, победители увезли с собой подарки от спонсоров.
Для зрителей партнеры турнира также подготовили приятные бонусы: победители конкурса фотографии получили месячный запас напитка "Актимель", а в ресторанах быстрого питания KFC появился "ИМБА" сет для фанатов Dota 2.
По словам организаторов, подобные турниры должны стать традицией. В их ближайших планах провести МЭТА`18 в дисциплине Counter-Strike: Global Offensive и повторить турнир по Dota 2 в этом году.
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