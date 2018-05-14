Китай начнет поставки крупнейшего в мире самолета-амфибии к 2022 году

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китай начнет поставки крупнейшего в мире самолета-амфибии AG600 к 2022 году, сообщают информагентства.

Как сообщил главный конструктор воздушного судна Хуан Линцай, получить сертификат летной годности самолета планируется к 2021 году, а через год - начать его коммерческую поставку заказчикам.

В июле разработчики намерены перегнать прототип самолета из Чжухая в Цзинмэнь (провинция Хубэй), где судно совершит первый взлет с водной поверхности местного водохранилища.

Созданный Китайской авиастроительной корпорацией (AVIC) гидросамолет предназначен для нужд гражданской авиации. Он сконструирован специально для борьбы с лесными пожарами и проведения поисково-спасательных операций. Противопожарная модификация способна набирать 12 т воды за 12 секунд.

Максимальная взлетная масса AG600 составляет 53,5 т. Он может развивать скорость до 500 км/ч с дальностью полета до 4,5 тыс. км и непрерывным нахождением в воздухе до 12 часов. Длина самолета - 37 м, размах крыльев - 38,8 м. Гидросамолет может взлетать и садиться как на обычных аэродромах, так и водной поверхности.-0-