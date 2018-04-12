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Китай планирует провести на Луне биологический эксперимент

Технологии 12.04.2018 | 22:56

Китай к концу года запустит на орбиту лунный аппарат "Чанъэ-4", который должен совершить первую мягкую посадку на обратной стороне Луны. Об этом сообщает ТАСС.

"Чанъэ-4" будет состоять из автоматической лунной станции и лунохода для геологических исследований.

В специальных оловянных емкостях станция доставит на Луну семена картофеля, резуховидки и яйца тутового шелкопряда. На безжизненной стороне Луны будут посажены растения. Станция сразу после приземления установит связь с Землей, а впоследствии будет поддерживать связь с нашей планетой через ретранслятор в точке Легранжа 1.2. Специальные камеры будут снимать процесс прорастания семян и передавать записи в земные лаборатории.

Этот биологический опыт пойдет в рамках эксперимента "Лунная мини-биосфера". Этот проект был выбран среди 200 участников конкурса на разработку плана первого лунного биологического опыта, объявленного в Китае в 2016 году. В разработке "Лунной мини-биосферы" приняли участие представители 28 китайских университетов.

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Китай, космос
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