Китай разрабатывает многоразовую космическую ракету

3 мая, Пекин /БЕЛТА - Жэньминь Жибао/. Китай намерен восстановить первую ступень ракеты-носителя "Чанчжэн-8" ("Великий поход-8"), которая находится в стадии разработки и, как ожидается, отправится в первый полет в 2021 году.

Ракета-носитель "Чанчжэн-8" будет оснащена двумя ступенями и двумя стартовыми ускорителями. Как заявил главный конструктор ракет-носителей Китайского исследовательского института ракетной техники Лун Лэхао, предполагается, что первая ступень и ускорители совершат вертикальную посадку. В случае успеха новая ракета будет использоваться для предоставления услуг по коммерческому запуску космических аппаратов клиентам по всему миру.

"Аэрокосмическая индустрия Китая стремится к разработке недорогих аппаратов, способных оперативно выходить в космос для содействия крупномасштабному исследованию космического пространства и развитию коммерческих полетов в будущем", - отметил Лун Лэхао.

По его словам, Китай разрабатывает технологии, которые позволят осуществлять точный контроль над падением отработанных деталей ракет для обеспечения безопасности. Разработка подобных технологий важна, учитывая, что при каждом запуске необходимо эвакуировать жителей районов, где возможно падение частей ракет.

Согласно дорожной карте развития системы космических перевозок Китая, к 2025 году планируется завершить разработку многоразовых суборбитальных ракет-носителей и осуществить суборбитальный космический полет. Примерно в 2030 году будут разработаны ракеты с двумя ступенями многоразового использования, а к 2035 году все ракеты-носители станут многоразовыми, что, возможно, позволит воплотить в реальность мечту о полете в космос обычных людей.

Ракеты-носители нового поколения будут введены в эксплуатацию к 2040 году. Тогда же ожидается разработка многоразовых ракет с гибридными двигателями. Появится больше разновидностей космических кораблей, которые станут более интеллектуальными, надежными, дешевыми, эффективными и удобными.-0-