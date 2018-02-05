Китай разработал беспилотный монорельс, способный выдерживать 40-градусные морозы

5 февраля, Чанчунь /БЕЛТА - Синьхуа/. Китайская компания CRRC Changchun Railway Vehicles разработала новый беспилотный монорельсовый поезд, способный выдерживать 40-градусные морозы.

Поезд нового поколения оснащен электродвигателем с постоянными магнитами. Благодаря использованию технологий автопилотирования, он способен самостоятельно выбирать оптимальный вариант движения, что поможет сократить станционные интервалы и повысить эффективность эксплуатации.

Новая модель, частично изготовленная из углеродно-волоконного композитного материала, на 25% легче, чем обычный поезд, что позволяет снизить потребление энергии на 22,7%.

CRRC Changchun Railway Vehicles является ведущим производителем поездов в мире. Монорельсовые поезда компании, эксплуатирующиеся в Китае, ежедневно перевозят свыше 1,3 млн пассажиров.-0-