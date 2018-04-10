Китай успешно вывел на орбиту группу спутников дистанционного зондирования Земли

10 апреля, Цзюцюань /БЕЛТА - Синьхуа/. Группа спутников дистанционного зондирования Земли "Яогань-31" была сегодня успешно запущена на орбиту. Запуск состоялся с космодрома Цзюцюань (Северо-Западный Китай) при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-4C" ("Великий поход-4C").
Вместе со спутниками "Яогань-31" на орбиту выведен также экспериментальный наноспутник.
Миссия "Яогань-31" состоит в исследовании электромагнитных полей, в проведении других технических испытаний.
Первый спутник дистанционного зондирования Земли серии "Яогань" ("Яогань-1") запущен Китаем в 2006 году. Состоявшийся запуск стал 271-м для ракет-носителей серии "Чанчжэн".-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4879 BYN
|2.495 BYN
|2.52 BYN
|USD
|2.0258 BYN
|2.03 BYN
|2.043 BYN
|RUB
|3.2507 BYN
|3.211 BYN
|3.265 BYN