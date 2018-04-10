Китай успешно вывел на орбиту группу спутников дистанционного зондирования Земли

10 апреля, Цзюцюань /БЕЛТА - Синьхуа/. Группа спутников дистанционного зондирования Земли "Яогань-31" была сегодня успешно запущена на орбиту. Запуск состоялся с космодрома Цзюцюань (Северо-Западный Китай) при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-4C" ("Великий поход-4C").

Вместе со спутниками "Яогань-31" на орбиту выведен также экспериментальный наноспутник.

Миссия "Яогань-31" состоит в исследовании электромагнитных полей, в проведении других технических испытаний.

Первый спутник дистанционного зондирования Земли серии "Яогань" ("Яогань-1") запущен Китаем в 2006 году. Состоявшийся запуск стал 271-м для ракет-носителей серии "Чанчжэн".-0-