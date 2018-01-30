Китай ввел в эксплуатацию первую орбитальную рентгеновскую обсерваторию Huiyan

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китай официально ввел в эксплуатацию свою первую орбитальную рентгеновскую обсерваторию Huiyan для исследования многочисленных феноменов и загадок Вселенной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Государственное управление науки, технологий и промышленности для оборонных нужд КНР.
Отмечается, что обсерватория Huiyan предназначена для проведения исследований различных космических явлений, включая черные дыры и пульсары (нейтронные звезды).
Орбитальная рентгеновская обсерватория Huiyan была запущена 15 июня 2017 года с космодрома Цзюцюань (провинция Ганьсу). За это время космический аппарат Huiyan успешно прошел орбитальные испытания и был признан пригодным для реализации ряда ключевых научно-технических проектов стратегической значимости. -0-
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