Китай ввел в эксплуатацию первую орбитальную рентгеновскую обсерваторию Huiyan

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китай официально ввел в эксплуатацию свою первую орбитальную рентгеновскую обсерваторию Huiyan для исследования многочисленных феноменов и загадок Вселенной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Государственное управление науки, технологий и промышленности для оборонных нужд КНР.

Отмечается, что обсерватория Huiyan предназначена для проведения исследований различных космических явлений, включая черные дыры и пульсары (нейтронные звезды).

Орбитальная рентгеновская обсерватория Huiyan была запущена 15 июня 2017 года с космодрома Цзюцюань (провинция Ганьсу). За это время космический аппарат Huiyan успешно прошел орбитальные испытания и был признан пригодным для реализации ряда ключевых научно-технических проектов стратегической значимости. -0-