Китай вывел на орбиту новый спутник для морских наблюдений

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китай успешно вывел на орбиту спутник "Хайян-2B" для осуществления дистанционного наблюдения за океанами. Об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC).
Запуск осуществлен с космодрома Тайюань в провинции Шаньси при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-4B". Через некоторое время спутник успешно вышел на заданную орбиту.
Этот космический аппарат способен при любых погодных условиях осуществлять наблюдение за ветрами, волнами, морскими течениями, температурой воды и должен сыграть существенную роль в прогнозировании природных катаклизмов. Он также будет заниматься сбором данных для разведки ресурсов и спасательных работ на море.
Это 288-й запуск для ракет-носителей серии "Чанчжэн". Предыдущий состоялся 15 октября, когда на орбиту были выведены 39-й и 40-й спутники навигационной системы Beidou.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4067 BYN
|2.4 BYN
|2.409 BYN
|USD
|2.1056 BYN
|2.106 BYN
|2.11 BYN
|RUB
|3.2073 BYN
|3.208 BYN
|3.22 BYN