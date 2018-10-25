Китай вывел на орбиту новый спутник для морских наблюдений

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китай успешно вывел на орбиту спутник "Хайян-2B" для осуществления дистанционного наблюдения за океанами. Об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC).

Запуск осуществлен с космодрома Тайюань в провинции Шаньси при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-4B". Через некоторое время спутник успешно вышел на заданную орбиту.

Этот космический аппарат способен при любых погодных условиях осуществлять наблюдение за ветрами, волнами, морскими течениями, температурой воды и должен сыграть существенную роль в прогнозировании природных катаклизмов. Он также будет заниматься сбором данных для разведки ресурсов и спасательных работ на море.

Это 288-й запуск для ракет-носителей серии "Чанчжэн". Предыдущий состоялся 15 октября, когда на орбиту были выведены 39-й и 40-й спутники навигационной системы Beidou.-0-