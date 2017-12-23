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Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли

Технологии 23.12.2017 | 09:52

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайский спутник дистанционного зондирования Земли успешно выведен на орбиту при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-2D", сообщает агентство Синьхуа.

Запуск был осуществлен с космодрома Цзюцюань, расположенного в провинции Ганьсу.

Как отмечается, КНР активно развивает национальную космическую программу. В том числе в стране разрабатываются технологии для исследования астероидов и Марса, к интенсивному изучению поверхности которого китайские ученые намерены приступить в 2020-2025 годах.-0-

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Китай, космос
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