Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайский спутник дистанционного зондирования Земли успешно выведен на орбиту при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-2D", сообщает агентство Синьхуа.

Запуск был осуществлен с космодрома Цзюцюань, расположенного в провинции Ганьсу.

Как отмечается, КНР активно развивает национальную космическую программу. В том числе в стране разрабатываются технологии для исследования астероидов и Марса, к интенсивному изучению поверхности которого китайские ученые намерены приступить в 2020-2025 годах.-0-