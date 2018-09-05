Китай запустил коммерческую ракету-носитель с тремя спутниками на борту

5 сентября, Цзюцюань /БЕЛТА - Синьхуа/. Китай успешно запустил коммерческую ракету-носитель "Шуанцюйсянь-1" (SQX-1Z) с тремя спутниками на борту.
Старт ракеты-носителя, разработанной частной компанией i-Space со штаб-квартирой в Пекине, был осуществлен в 13.00 по местному времени с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая.
Ракета вывела в суборбитальное пространство три спутника. Один из них успешно вернулся на Землю при помощи парашюта.
Этот запуск стал первым в истории полетом ракет серии SQX.
После выхода на рынок ракеты-носители этой серии будут использоваться для коммерческих запусков малых спутников.-0-
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