Китай запустил коммерческую ракету-носитель с тремя спутниками на борту

5 сентября, Цзюцюань /БЕЛТА - Синьхуа/. Китай успешно запустил коммерческую ракету-носитель "Шуанцюйсянь-1" (SQX-1Z) с тремя спутниками на борту.

Старт ракеты-носителя, разработанной частной компанией i-Space со штаб-квартирой в Пекине, был осуществлен в 13.00 по местному времени с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая.

Ракета вывела в суборбитальное пространство три спутника. Один из них успешно вернулся на Землю при помощи парашюта.

Этот запуск стал первым в истории полетом ракет серии SQX.

После выхода на рынок ракеты-носители этой серии будут использоваться для коммерческих запусков малых спутников.-0-