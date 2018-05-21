Китай запустил спутник-ретранслятор для изучения обратной стороны Луны

21 мая, Сичан /БЕЛТА - Синьхуа/. Китай запустил спутник-ретранслятор "Цюэцяо" ("Сорочий мост") для изучения обратной стороны Луны, сообщаетает Китайское национальное космическое управление (CNSA).
Запуск "Цюэцяо" был произведен 21 мая в 5.28 по местному времени с космодрома Сичан с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-4C". Спутник будет обеспечивать связь между Землей и лунным зондом "Чанъэ-4", который планируется запустить в конце нынешнего года на обратную сторону Луны.
Прямая связь с обратной стороной Луны невозможна.-0-
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