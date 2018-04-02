Китайская космическая станция "Тяньгун-1" сгорела в атмосфере

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Космическая станция "Тяньгун-1" ("Небесный дворец") сгорела в атмосфере над Тихим океаном, большая часть обломков не достигла поверхности Земли. Об этом сообщает Би-Би-Си.

Траекторию падения "Тяньгун-1" отслеживали с помощью радаров сразу несколько организаций.

По данным Центра управления пилотируемыми полетами Китая (CMSA), станция вошла в верхние слои атмосферы в 08.15 по пекинскому времени (03.15 по минскому времени), большая часть ее при этом сгорела. Стратегическое командование Вооруженных сил США также подтвердило, что китайская космическая станция "Тяньгун-1" вошла в атмосферу Земли над южной частью Тихого океана. Отмечается, что координаты вхождения станции в атмосферу "Тяньгун-1" были получены при совместной работе с партнерами в Австралии, Канаде, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Японии и Республике Корея.

Запуск "Тяньгун-1" состоялся 29 сентября 2011 года, а в конце марта 2016-го станция полностью прекратила работу. Вес станции составлял более 8 т. Запуск был важной частью масштабной космической программы КНР, станция стала прототипом для конечной китайской космической станции, запуск которой запланирован на 2022 год. В 2022-м Китай планирует запустить многомодульную орбитальную станцию, которая должна стать третьей в мире после станций "Мир" и МКС.

На станции "Тяньгун-1" побывало шестеро китайских астронавтов (тайконавтов). К "Тяньгун-1" было осуществлено три экспедиции, две из которых были пилотируемыми. В 2012 году на модуле побывала первая китайская женщина-космонавт Лю Ян.-0-