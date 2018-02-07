Китайская полиция начала задерживать преступников с помощью "умных очков"

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полицейские в китайской провинции Хэнань стали применять в работе технологичные очки с функцией распознавания лиц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Global Times.
Отмечается, что при помощи новинки уже удалось задержать несколько правонарушителей.
"Очки фиксируют человеческие лица, а затем отправляют информацию в общую базу данных для сравнения со списком людей в розыске", - рассказал представитель администрации провинции Чжан Сяолэй.
Очки впервые применили на прошлой неделе во время патрулирования входов ж/д станции города Чжэнчжоу в связи с увеличением пассажиропотока в преддверии китайского Нового года. Среди задержанных оказались семь человек, которых разыскивали по обвинениям в грабежах и бегстве с места ДТП. Также были выявлены 26 человек, которые пытались использовать поддельное удостоверение личности.-0-
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