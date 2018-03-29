Китайская станция "Тяньгун-1" упадет на Землю

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первая китайская орбитальная станция "Тяньгун-1" ("Небесный дворец") сойдет с орбиты и может упасть на планету Земля в период с 30 марта по 2 апреля. Об этом пишет Би-Би-Си со ссылкой на прогноз Европейского космического агентства (ESA).

Согласно данным Китайского национального космического агентства, станция "Тяньгун-1" упадет в период с 31 марта по 4 апреля. Падение будет неконтролируемым.

Ожидается, что большая часть "Тяньгун-1" сгорит при падении в плотных слоях атмосферы планеты, однако часть обломков станции может достигнуть поверхности Земли. При этом в агентстве ESA отмечают, что риск для человека от падения элементов станции невелик - большая часть возможной полосы падения либо не заселена, либо покрыта водой.

Запуск станции "Тяньгун-1" был осуществлен 29 сентября 2011 года. Аппарат позволил КНР стать третьей, после России и США, страной, которая может запустить собственную пилотируемую космическую станцию. На "Тяньгун-1" отрабатывались технологии стыковки в космосе и системы жизнеобеспечения. "Тяньгун-1" состоит из двух компонентов: ресурсного модуля, который содержит солнечные батареи и силовые установки космической лаборатории, и экспериментального модуля, предназначенного для размещения астронавтов и научной работы. Опыт "Тяньгун-1" позволил в 2016 году запустить орбитальную станцию "Тяньгун-2".

В конце марта 2016 года станция "Тяньгун-1" прекратила функционирование. Сначала прогнозировалось, что "Тяньгун-1" сгорит в атмосфере Земли в конце 2017 года, но позднее расчеты показали, что "Небесный дворец" прекратит свое существование весной 2018 года.-0-