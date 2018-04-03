Китайские ученые изобрели меняющий цвет от лекарства сердечный чип

3 апреля, Нанкин /БЕЛТА - Синьхуа/. Китайские ученые изобрели сердечный чип, меняющий цвет в зависимости от эффективности лекарства.

Разработка принадлежит научной группе под руководством профессора Чжао Юаньцзиня из лаборатории биоэлектроники Института биомедицинской инженерии при Юго-Восточном университете в городе Нанкин, провинция Цзянсу.

Чип может имитировать пульсирование и сокращение клеток сердечной мышцы, находясь вне человеческого тела. Наблюдение за хамелеоном подсказало китайским ученым применить гель с особой оптической структурой, который они нанесли на клеточный микрочип. Когда клетки сердечной мышцы расширяются и сокращаются, гель соответственно меняет свой цвет. После применения лекарств исследователи могут судить об изменении пульса и об эффективности препарата, просто взглянув на цвет чипа.

В будущем подобная технология может заменить опыты над живыми организмами при изучении лечебного воздействия тех или иных медикаментов.-0-