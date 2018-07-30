Китайские ученые нашли способ превращения метана в ракетное топливо

30 июля, Пекин /БЕЛТА - Жэньминь Жибао/. Команда Цзо Чживэя из Института материальной науки и техники Шанхайского научно-технологического университета нашла комбинацию катализаторов с низкой себестоимостью и высокой эффективностью, благодаря которой при комнатной температуре можно осуществлять конверсию метана. Это новый способ превращения метана в продукцию с высокой добавочной стоимостью, в том числе и ракетное топливо, а также новый путь для высокоэффективного использования специфических редкоземельных ресурсов.
Метан является веществом, которое сложнее всего преобразовать в органической химии. Ученые считают, что новый способ конверсии метана предоставил возможность для полного использования этого природного ресурса, который может быть широко применен в медицине, агрохимикатах и промышленности тонкой химии.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.32 BYN
|2.318 BYN
|2.323 BYN
|USD
|1.9922 BYN
|1.988 BYN
|1.993 BYN
|RUB
|3.1638 BYN
|3.16 BYN
|3.17 BYN