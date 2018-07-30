Китайские ученые нашли способ превращения метана в ракетное топливо

30 июля, Пекин /БЕЛТА - Жэньминь Жибао/. Команда Цзо Чживэя из Института материальной науки и техники Шанхайского научно-технологического университета нашла комбинацию катализаторов с низкой себестоимостью и высокой эффективностью, благодаря которой при комнатной температуре можно осуществлять конверсию метана. Это новый способ превращения метана в продукцию с высокой добавочной стоимостью, в том числе и ракетное топливо, а также новый путь для высокоэффективного использования специфических редкоземельных ресурсов.

Метан является веществом, которое сложнее всего преобразовать в органической химии. Ученые считают, что новый способ конверсии метана предоставил возможность для полного использования этого природного ресурса, который может быть широко применен в медицине, агрохимикатах и промышленности тонкой химии.-0-