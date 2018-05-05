Китайские ученые объявили о начале эксперимента по созданию искусственного дождя

Китайские предполагают увеличить количество осадков в Тибетском нагорье до 10 миллиардов кубических метров в год. В горах установят десятки тысяч камер, которые станут выпускать в атмосферу частицы иодида серебра, который является дождеобразующим реагентом.

Китайские ученые ставят задачу вызвать дожди над территорией в 1,6 миллиона квадратных километров. Годовой объем воды, который ожидается в виде осадков, должен быть эквивалентен 7 процентам питьевой воды, которую в Китае потребляют за год.

Система предназначена для засева облаков, когда в атмосферу выпускаются специальные реагенты. При этом в воздушных массах с высокой концентрацией водяного пара образуются центры кристаллизации, и это провоцирует выпадение осадков. Иодид серебра по кристаллической структуре напоминает лед, и даже относительно небольшое количество этого вещества вызывает сильную конденсацию воды.

Испытания дождеобразующей системы уже проведены в Тибете, Синьцзяне и других горных районах, в которых установлены около 500 камер.