Китайские ученые объявили о начале эксперимента по созданию искусственного дождя

Китайские предполагают увеличить количество осадков в Тибетском нагорье до 10 миллиардов кубических метров в год. В горах установят десятки тысяч камер, которые станут выпускать в атмосферу частицы иодида серебра, который является дождеобразующим реагентом.
Китайские ученые ставят задачу вызвать дожди над территорией в 1,6 миллиона квадратных километров. Годовой объем воды, который ожидается в виде осадков, должен быть эквивалентен 7 процентам питьевой воды, которую в Китае потребляют за год.
Система предназначена для засева облаков, когда в атмосферу выпускаются специальные реагенты. При этом в воздушных массах с высокой концентрацией водяного пара образуются центры кристаллизации, и это провоцирует выпадение осадков. Иодид серебра по кристаллической структуре напоминает лед, и даже относительно небольшое количество этого вещества вызывает сильную конденсацию воды.
Испытания дождеобразующей системы уже проведены в Тибете, Синьцзяне и других горных районах, в которых установлены около 500 камер.
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