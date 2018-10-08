Китайские ученые вырастили растения в космосе

8 октября, Пекин /БЕЛТА - Жэньминь жибао/. Китайские ученые провели многочисленные научные и прикладные эксперименты в космической лаборатории "Тяньгун-2", в том числе завершили эксперимент по выращиванию растений, что стало очередным шагом на пути разработки экосистемы жизнеобеспечения для орбитальных станций и космических кораблей.

Космическая лаборатория "Тяньгун-2", которая была запущена в космос 15 сентября 2016 года, была оснащена миниатюрным инкубатором, разработанным Шанхайским физико-техническим институтом при Китайской академии наук. В инкубаторе были посажены семена риса в качестве типичного представителя сельскохозяйственных культур и резуховидки Таля как представителя растений с зелеными листьями. Из-за ограниченного времени космонавты могли довести эксперимент по культивированию растений в космосе только до этапов прорастания семян и роста рассады.Ученые путем дистанционного управления с Земли поливали и регулировали температуру в инкубаторе после того, как китайские космонавты вернулись на Землю. Рис и резуховидка Таля смогли вырасти, зацвести и дать семена.-0-