Китайский стартап показал своего "убийцу Тесла"

Молодая компания Lvchi, расположенная в Шанхае, привезла на Женевский автосалон свой прототип Venere. Этот электромобиль, в случае серийного выпуска, сможет составить конкуренцию Tesla Model S. Это уже вторая разработка фирмы после четырехдверного купе Urano.

О новинке пока известно немного: длина - 5,15 м, задние двери, открывающиеся против хода, дизайн от итальянской компании IDEA. Суммарная мощность электрокара эквивалентна 992 л.с. Разгон 2,5-тонного седана до 100 км/ч происходит за 2,5 секунды. Максимальная скорость равна 286 км/ч.

Заявленный пробег составляет 652 км, что не является точной цифрой, поскольку используется иной алгоритм подсчета, чем у аналогов. Серийный выпуск электромобилей намечен на середину 2019 года, с первоначальной мощностью 50 тыс. единиц в год. К 2023 году планируется довести данный показатель до 550 тыс. машин в год.